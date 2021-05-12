美國上周就業增長遜預期，加上聯儲局未改寬鬆貨幣政策前瞻立場，美元受壓，跌近3個月低位。非美貨幣中，英鎊表現一枝獨秀。

美滙指數昨日低見90.18，為兩周高位，較上周三收市的91.3跌122點子，令本年迄今升幅縮至約0.4.%。過去一周，7大主流貨幣6跌1升，低走貨幣跌幅介乎0.1至0.7%；英鎊逆市漲0.9%。

除了美國就業數據失色外，非美國家的貨幣政策趨向，也利好非美貨幣。例如，市場預期加拿大和英國央行，就會走在聯儲局之先，率先縮減寬鬆貨幣政策的規模。

以英國為例，英倫銀行上周四議息後，一如預期維持貨幣政策不變，但將今年的經濟增長預測由5%調高至7.25%，反映復蘇正在加快。此外，英國早前舉行地方選舉，當中蘇格蘭民族黨雖勝出，但以一席之微未能取得絕對多數，緩和市場對蘇格蘭短期內再推獨立公投的憂慮，加上市場憧憬當地5月17日放寬部份防疫限制有助推動經濟，都利好英鎊表現。

美元弱勢下，部份非美貨幣近日都破位，其中加元就曾升見1.2079兌1美元，創約3年半新高。而歐元和英鎊也分別曾見上1.2166美元及1.4142的兩個半月高位。後市方面，昨日出爐的數據顯示，英國首季經濟僅收縮1.5%，較市場估計的-1.6%為佳，英鎊昨日仍企穩於1.41美元水平。技術上，英鎊短短支持位在1.411和1.4065美元；上升阻力位在1.418美元和1.4235美元；短期或先行整固，但後市仍有望續破位更上層樓。

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