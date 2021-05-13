阿里巴巴（9988）公佈至3月季度業績，收入為1,873億元（人民幣，下同），按年升64%。以非公認會計準則（Non-GAAP）淨利潤為262.16億元，按年增長18%。彭博早前預期，阿里季度收入為1,803.97億元，按年升57.81%，大致符合預期。美股開市前報213美元，跌3%。

期內經營虧損為76.63億元，主要由於國家市監局就中國反壟斷法處以罰款人民幣182.28億元。 剔除該一次性影響，經營利潤為105.65億元。

以全年度（2021財年）計，收入為7,172.89億元，按年41%，Non-GAAP淨利潤1,719.85億元，按年升30%。

核心商業收入按年急升

基於去年同期疫情爆發令基數較低，集團各業務收入增長顯著。

核心商業方面，季度來自中國零售商業的收入為1,232億元 ，按年增長74%。客戶管理收入按年增長40%，主要由於搜索變現單次點擊平均單價的上升，以及中國零售市場線上實物商品GMV（剔除未支付訂單）的強勁增長。

至今年3月，中國零售市場移動月活躍用戶達到9.25億，按年及按季分別淨增長7,900 萬及2,300萬。截至3月止12個月，中國零售市場年度活躍消費者為8.11億，同比及環比分別淨增長8,500萬及3,200萬。2021財年，大約 70%的新增年度活躍消費者來自欠發達地區。

2021財年，整體線上實物GMV （交易總額，剔除未支付訂單）按年增長21%，主要受到快消品和家居裝飾品類所推動。

物流服務收入升幅最大

菜鳥網絡物流服務收入為99.59億元，按年增長1.01倍，主要原因是快速發展的跨境及全球零售商業業務所帶來的已履約的訂單量的增長和單均收入的上升。至3月，菜鳥網絡的全球包裹網絡的日均包裹量超過 500 萬件。

本地生活服務方面，主要來自即時配送和本地生活服務平台餓了麼的平台佣金、提供配送服務收取的服務費及其他服務費，季度收入為72.49億元，按年升50%，主要由於GMV的增長，部分被為獲取用户及提升用戶體驗而增加的補貼的收入冲減項所抵銷。收入同比增長相對高，亦由於去年同期正值疫情初期，中國的餐飲店和本地商家受疫情影響而大規模閉店。

雲計算EBITA急升惟收入增長放緩

雲計算方面，季度收入為167.61億元，按年升37%，經調整EBITA為3.08億元，對比上季為2,400萬元，去年同期為EBITA虧損。公司指，收入增長放緩，主要原因是來自一位互聯網行業的單一頭部客戶的收入下降。該客戶在於中國以外擁有具規模的業務，過去一直採用公司的海外雲服務，基於非產品相關的要求，該客戶決定終止其國際業務關係。

料來年度收入9,300億元

公司預期，2022財年年度總收入將會超過9,300億元，即按年升29.6%，增幅較2021年度低。

阿里指，鑒於市場潛力以及已被證實的產出利潤和現金流的實力，計劃將2022財年所有增量利潤及額外資本投入用於支持平台商家，以及投資於新業務和關鍵戰略領域，這將有助增加消費者的消費份額，並進入新的潛在市場。

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