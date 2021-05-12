【本報訊】中國企業債頻頻違約，彭博整理數據報道，中國首五個月在岸債券違約金額正衝向1,000億元（人民幣．下同）大關，有分析認為，今年境內信用債違約量級將創下歷史新高。

首五月債務違約近千億

報道指，今年在岸信用債違約涉及本金合計已達998億元，包括58單公開發行債券和15宗私募債券。違約規模勢將連續第四年突破1,000億元，而且比過去幾年發生的時間更早，此前最快是2019年，當年到9月時違約規模才突破1,000億元。

從行業來看，內地去年為嚴控地產企業債務風險祭出「三道紅線」後，開發商成為違約重災區；首季度華夏幸福和天津房地產集團，違約規模已超越100億元。其他行業中，海南航空和紫光亦違約逾百億元。

招商證券信用分析師李豫澤表示，今年境內信用債違約量級將創下歷史新高，打破「剛兌」、國企違約率抬升等反映了監管對違約的容忍度提高。法巴資產管理新興市場債券主管Jean-Charles Sambor則認為，內地決策者傾向於體系中暴露更多的信用風險，以改變投資者思維方式，促使他們關注更多信用風險本身，而非猜測政府否會支持。

人民銀行公佈，4月份廣義貨幣（M2）增速8.1%，增速較3月低1.3個百分點，低於市場預期；狹義貨幣（M1）增速6.2%，增速比3月減0.9個百分點，亦差過預期的7.1%。

4月份新增人民幣貸款1.47萬億元，較3月份的2.73萬億元有顯著收窄，低於估計的1.6萬億元。至於4月社會融資規模增量為1.85萬億元，遜市場預期的2.29萬億元，也較3月的3.34萬億元顯著收縮。