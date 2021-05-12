【本報訊】科網股前日爆股災後，北水趁機撈貨。據本報統計數據，昨日獲北水淨流入的頭10隻股票中，6隻為恒生科技指數成份股，推升恒生科指2.76%，收報7861點，其中以騰訊（700）最受大媽擁戴，錄37.5億元北水力托。安里控股主席兼行政總裁黃偉康提醒，北水撈底不代表科網股轉勢，尤其內地政治不欲科網企業急速做大，不宜跟風。

科指前日插至近半年新低，惹來內地投資者吼科指成份股搏反彈，單計六隻成份股騰訊、美團（3690）、小米（1810）、舜宇（2382)、微盟（2013）和中芯（981），昨共獲淨流入66.18億元，佔整體淨流入金額98.1億元逾三分二，當中小米上揚6.1%，美團及騰訊分別升2.5%和2.4%，大型科技股造好，帶動恒指昨日升217點，收報28231點，成交1,609億元。

資金偷步炒阿里業績

小米除了有北水加持，亦獲美國解除制裁的緊箍咒。彭博引述法庭文件報道，小米已與美國政府達成共識，國防部認為將採用最終決議（final order）將小米集團剔出今年初軍事制裁清單是合適舉措，雙方正就最終決議擬定具體內容，預計5月20日或之前向法院提交。

今日公佈季績的阿里巴巴（9988），雖然不在港股通名單上，欠缺北水加持，但被偷步炒高6.07%至220.2元。彭博分析預測，預期阿里期內收入按年升57.8%至1,803.97億元人民幣，息、稅、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）按年升41.2%至359.14億元人民幣，純利按年升17.1%至293.97億元人民幣。

然而，彭博有評論文章指出，阿里現時僅屬表面和諧，因一些關鍵問題尚未解決，包括阿里旗下螞蟻集團仍與監管機構斡旋、上市前景未明，同時中央亦正規管數據使用，偏偏數據是阿里最具競爭力的核心。另外，富達投資、華平投資等投資者已大幅削減螞蟻金服的估值，由之前的3,200億美元，大減至290億美元。

黃偉康則指出，中央政府思維已變成防範「大得不能控制」，對科網公司實施反壟斷工作，以免它們再急速坐大，料這個政治因素短期內仍困擾中資科網股，即使北水對中資科網股情有獨鍾進行撈貨，不認為散戶適宜跟隨，「升唔升係另一回事，之前都試過北水撈貨都跌」。由於科網股佔恒指相當權重，故料拖累恒指較難重返29000關上。黃又認為，在通脹預期升溫下，資源及內銀股份的走勢較易跑贏大市。

周大福納MSCI港指數

另外，MSCI明晟公佈半年檢結果，MSCI香港指數新增兩隻成份股，分別是周大福（1929）及富途控股ADR，同時剔除ASM太平洋（522）及電訊盈科（008）兩隻成份股，改為納入香港小型股指數。