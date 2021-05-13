長實（1113）今日就收購李嘉誠基金會4項歐洲基建業務及回購計劃舉行股東特別大會，有關購股協議、建議收購及回購協議獲股東以86.4%贊成票通過；清洗豁免動議要求則以77% 贊成票通過。

長實發言人表示，對收購及回購計劃通過感到欣喜，清洗豁免動議要求75%獨立股東投票批准為非常高之門檻，集團認為該計劃是難得的多贏方案，未來將一如以往，繼續致力推動業務發展及為股東增值。

李澤鉅表示，有關收購可增加公司盈利，加強穩定收入來源，加上集團已持有Northumbrian Water、Wales & West Utilities 及 Dutch Enviro Energy的部分權益，故了解公司經營狀況，減低收購風險，不需要與外界搶價；股東可增加股息收入，也可以高於市價套現獲利。

有關議案包括動用170億元代價從李嘉誠基金會收購4項基建資產，長實會以支付股份向李嘉誠基金會發行3.33億股份，每股作價51元，其後回購相若股數。另外，賣方會確保長實於今明兩年收取不少於9.1億元的現金分派，令有關回報率至少達5.35%。

李澤鉅：有信心今年表現勝去年

長實同日舉行股東周年大會，有股東問到疫情影響，李澤鉅表示，集團持有優質資產及穩定現金流，有信心今年表現勝去年，「以前講過我哋喺世上最硬淨公司之一，經過多次市場波動後，我哋都成功審慎應對，今次亦不例外。」

他指，疫症有如壓力測試，最近旗下波老道及淺水灣項目錄大額成交，呎價創新高，令他更看好公司前景。另外，近期銷情反映市場購買力強，於低息及土地供應不足的環境下，料樓市中長線發展平穩向好，惟仍受房屋政策主導。

長實早前投得啟德住宅地，他表示，買地向來是集團的本業，惟不是每次投地皆志在必得，須審慎出價，除政府投地外，集團會循農地補地價及酒店物業改建住宅等增加土儲。

他補充，截至去年底，公司結存現金流為595億元，負債淨額及資本淨額比率約4.8%，未來將持續物色地產及有經常性收入的項目進行收購。

至於英國Greene King酒館業務，他指政府4月放寬營業限制後，數星期的預訂限額已滿，料隨經濟復蘇及疫情好轉，業務經營表現會更好。

有股東問到政府實施「回港易」及新加坡「旅遊氣泡」對酒店業之影響，他指集團旗下月租酒店收入穩定，受疫情影響微，日租酒店則以Staycation及轉營月租增加收入，除了新加坡旅客外，要待世界各地的遊客恢復往來，旅遊業才有望復蘇。

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