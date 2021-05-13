中國企業債陷違約潮，甚至部份國企債亦出現償付延遲，連帶評級機構亦飽受詬病，中國金融監管部門要求將高評級主體比例降至合理範圍，其中中國市場佔有率最大的評級機構中誠信國際，開始調整評級框架，稱將增加企業獲得高評級的難度。

中誠信國際副總裁呂寒表示，公司將改進評級技術以提高區分度，短期內提升評級序列標準，長期則探索建立以違約率為核心的評級技術體系。發行人受到的外部支持在評級中的考量變化較大，不再考慮股東可獲得的外部支持，並將股東整體信用實力調整為股東扣除受評主體後的剩餘可用信用實力，同時新增動態評估機制。

她表示，新增的動態評估機制主要針對地方國企，當地方國企的債務償付較依賴政府支持，或者區域已有國企債務違約，動態評估機制會啟動，評級公司將通過現場訪談的方式來了解當地政府所能提供的支持能力和意願。

中國國企過去因其政府背景而受市場青睞，評級機構也因此「高估」其信用資質。然而，去年下半年永煤債券違約，一度引發債市巨震，近期華融延期發佈年報後，其美元債亦劇烈波動。市場的「國企信仰」日益被削弱，評價政府對當地國企債務的償付態度和支持力度成為難題。

呂寒表示，按照上述思路，調整後的框架將使得評級中樞和區分度更為合理，「可以說評級行業正在迎來一個變革的新時代，需要評級機構能夠回歸到甄別風險、預警風險的本源。」

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