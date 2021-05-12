■維港滙位於西九龍長沙灣。
【本報訊】樓市未有「退燒」迹象，由五家發展商合作的西九龍長沙灣維港滙昨錄兩宗成交，其中頂層戶以6,533萬元售，呎價4.7萬元。
維港滙2座30樓A室，面積1,390方呎，四房雙套房間隔，連514方呎平台，外連私人泳池，成交價6,533萬元，呎價4.7萬元。同日亦沽出3B座15樓F室，面積320方呎一房，成交價767.04萬元，呎價23,970元。
新地（016）匯璽日鑽匯16樓B室，面積1,624方呎，三房雙套房間隔，以5,091.24萬元售出，呎價31,350元，呎價創同類新高。
會德豐啟德Oasis Kai Tak一伙特色戶的成交價4,966.6萬元，呎價34,300元，該特色戶為低座C座地下至1樓A室，面積1,448方呎，連330方呎花園，四房套房間隔，外望啟德河景。另外，信置（083）馬鞍山Silversands 5B座9樓F室一房戶則以731.8萬元成交，價24,072元，呎價創同類新高，該單位面積304方呎，連天台232方呎。
利．晴灣23超購16倍
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