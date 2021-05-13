身兼國際證券事務監察委員會組織（IOSCO）主席的香港證監會行政總裁歐達禮，周一在國際掉期及衍生工具協會年度會議上，再次提到對沖基金Archegos爆倉事件。他表示，雖然Archegos為單一個別事件，沒有明顯的系統性影響；但從監管角度，此事可測試金融海嘯後的市場改革力度是否足夠，及要求IOSCO作出跟進。

歐續指，為提高場外衍生工具市場的透明度，以及減低有關的交易對手風險，各金融中心在2008年金融海嘯後建立資料儲存庫（TRs），助監管機構偵測衍生品活動的系統性風險，及潛在的不當行為，金融機構均須遵守這些國際標準，而Archegos事件則可評估TRs的力度是否足夠。

他表示，IOSCO和金融穩定委員會（FSB）正在就測試投資基金的流動性和贖回壓力制定工作流程及內容。他表示，正關注資金擠兌出逃現象（dash for cash）為基金市場帶來巨大壓力，衍生品市場在此期間的追加保證金的規模異常地龐大。 甚至在某些情況下，初始保證金要求增加了100％以上。 他表示將研究在極端情況下的保證金率變化所引伸的問題，反映在監管框架上。

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