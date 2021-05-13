中國聯通（762）今日舉行股東會，董事長王曉初表示，公司在成立20多年來一直嚴格遵守國際和美國法規，從未做過損害美國的行為，公司對美國經濟發展相當有益，希望美國政府站在公平、公正、透明方式處理美國業務牌照。

王曉初指早前ADR覆核失敗，需要在紐約交易所退市後，股價已反映其影響，ADR的交易額只佔總交易額5%，ADR投資者的股票在很短時間已經賣出，當宣佈公司ADR被正式除牌，基本上對公司沒有影響，事情已經塵埃落定。

王曉初續指，公司的原材料採購國際化，所有供應商亦在選擇名單內，因此不擔心未來有機會受到美國制裁影響。他說，美國業務公司收入佔比不大，不過他希望美國和中國維持良好溝通，對長遠兩國發展有利。

有股東指中國聯通在2000年上市時股價是15.42元，現時只有4.44元，公司股價表現多年來未如理想。王曉初指「感同身受」，股價未能反映公司表現，公司一直受中美貿易戰和市場競爭等因素影響，例如美國去年頒布行政命令，禁止美國人投資中國聯通，以及ADR除牌，但壞消息已經盡出。他續指，公司管理層一直關注經營問題，相信只要股價調整過後，經過管理層努力，股價會真正反映公司價值。

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