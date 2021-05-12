【本報訊】隨着資源價格普漲，美國通脹越演越「火熱」。據美國勞工部公佈，4月份消費物價指數（CPI）按年升4.2%，按月升0.8%，按年增幅創2008年以來最高；扣除食品和能源後核心CPI按年升3%，為1996年來最高。聯儲局副主席克拉里達周三發表講話稱，估計美國通脹明年及後年將持續超出2%預設目標。

投資者擔心美國通脹擴張加快，聯儲局有可能提早加息，收緊貨幣政策。紐約股市周三開市向下，約本港昨晚約10時半，道指報34032點，跌236點；標普500指數報4115點，跌36點。

美銀：勞動力持續短缺

以科技股為主的納斯達克指數跌幅最傷，跌212點，至13176點。受美國通脹升幅遠超預期，市場擔心聯儲局提早加息，美滙指數曾見90.48，升0.38%；現貨金價曾跌0.14%至報每安士1,833.5美元。

市場原料4月CPI增速加快，估計按年升3.6%，按月升0.2%，但實際CPI表現遠超市場預期，聯儲局副主席克拉里達昨日在全美商業經濟協會舉行活動發表演講稱，聯儲局對通脹沒有無限量的容忍度，最重要美國經濟出現良好的通脹。他預期明、後兩年，美國通脹將超出聯儲局設定2%目標水平。

彭博分析稱，CPI數據展示部份經濟持續出現價格壓力，如工資加快增加和需求回升令供應鏈受壓，使交貨時間延誤，因此推動原材料價格上揚，但未能確定今輪通脹升勢能否持續。另一方面，美國銀行最新研究報告指，擔心美國面臨滯脹風險，即美國經濟出現通脹和失業率齊升，經濟卻持續下滑。該報告指美國4月非農新增職位勁遜預期，顯示華府巨額經濟刺激和援助方案，或阻礙美國民眾重返勞動市場，勞動力持續陷於短缺，經濟無法跟通脹同步擴張。