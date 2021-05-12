【本報訊】近期面對阿里（9988）旗下天貓香港、foodpanda推出生活百貨夾擊的港視（1137），昨公佈與第三方物流公司Zeek合作，推「HKTV極速送」服務，目標今年底合作的商戶達6,000間。

盼年底合作商戶6,000間

港視推出的「HKTV極速送」服務。用戶可在應用程式選購旗下兩公里內HKTVmall O2O門市的商品，直接送到收貨地點。每張定單最低消費50元，訂購金額少於200元運費為20元；高於200元運費為10元，一小時內送到。

集團行政總裁（香港）周慧晶表示，「極速送」現時服務在試行階段，覆蓋70間門市，亦與批發商及街市洽談合作，商品目標覆蓋電子產品、寵物用品、濕貨等，目標今年底合作商戶達6,000間。港視同時公佈提供外賣速遞服務，問到是否與其他三間外賣平台正式「宣戰」，她認為公司目標是建造電子生態圈，客人使用App不只為了網購。

至於早前foodpanda推類似服務pandago，標榜20分鐘送到，問到一小時是否「輸蝕」，周慧晶強調，「再快都可以再快啲」，但認為產品種類都很重要。她又稱現階段天貓香港對公司生意受到影響，並指香港3月網購佔整體銷售7.7%，對比中國、韓國等市場逾20%低，認為市場遠未到飽和階段。