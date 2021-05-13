香港第一季GDP按年升了7.8%，有專家分析指扣除貨物淨出口的話，增長大約是零，再扣除服務淨出口的話，只計算所謂「內需」，增長更明顯是負數。言下之意，是第一季高增長僅為虛火，掩藏著內部問題，不足以維持。

這篇題為《本港增長離奇高 扣除出口實負數》的文章，當然極受注意。圖文並茂，網上廣傳，不在話下。

看到這個分析，只覺奇怪，因為根據政府公佈的數字，按年第一季消費有增加，政府支出有增加，固定資本形成總額也有增加，既然三者都是正數，無論如何加在一起，總不能得出負數吧？

在一位銀行界朋友協助下，經過一番查證，終於找出問題源頭。

文章提到投資增長，指「佔近兩成的投資按年縮16.4%，一反去年末季的增3.6%，為GDP各項中表現最差的」，但官方數據，固定資本形成總額按年是增加了4.5%，而非下跌。

這個跌16.4%，原來是扣除了「存貨增減」的結果。只是文中提到的3.6%，卻是未有扣除的固定資本形成總額。兩者根本不能比較。

再者，香港第一季存貨大跌，意味著生意好轉，始終是好現象。

這計法雖有戲劇效果，但語焉不詳頗為誤導，令人有第一季香港經濟轉差的錯覺。

此外，這個剔除貿易看GDP的方法，對其他經濟體或有意義，但香港畢竟是個轉口港，經濟活動極受「四大支柱」之一的貿易物流影響，出入口數字改善，無論如何也是好消息。只看「內需」，是雞蛋裡挑骨頭，為鬧而鬧而已。

順帶一提，今次出入口貨物數字反彈，除了是因為全球貿易復甦，也源自去年第一季數字開始轉差。去年第二季，全球貿易更是跌至谷底，預料香港下季的出入口貨物數字反彈會更誇張。

曾國平

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

http://fb.com/economics3.0/

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略