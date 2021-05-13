本欄上周作了兩個預測，第一個可以說不幸言中，第二個當然是美夢成真。

上週本欄結尾段如下：「始終五窮六絕，Sell in May，亦不能太過亢奮樂觀....兩個月前曾經推介過的股份，本港最大非醫院醫療集團醫思健康（2138），獲某大行上調目標價一倍，成功跟隨建議買入，現在可以繼續持有。」

一個星期過去，恆指本周二急跌近六百點，雖然昨日有所反彈，但幅度不及前天跌幅一半。醫思健康（2138）被MSCI明晟納入香港小型指數，消息刺激股價急升，昨日再創歷史新高。

若有參考上周建議，應該已經笑逐顏開。當然，大家也要注意，這次MSCI指數「執位」，正式生效日期為5月27日星期四，某程度上昨日所有「新貴」股價升勢，亦已反映了這個預期。當然，還有另外一個重點，就是下周五收市後，恒生指數公司宣佈季度檢討結果，醫思健康料有機會納入小型股指數，繼而取得港股通入場券。

那麼藍籌股呢？去年第四季季度檢討名落孫山的比亞迪（1211）和京東集團（9618），雖然前者市值大幅回落，後者又是同股不同權兼第二上市股份，但由於恒指未來成份股數目將會大增，所以又要引用張嘉輝金句（改編）：「（就算）今季冇，但將來會有。」再加上京東物流上市進入直路，雖然有點生不逢時，但對京東集團最少帶來支持。還有另一點要留意，就是騰訊控股（700）和友邦保險（1299）佔恒生指數比重會降低至8%，同股不同權第二上市股份比重則撤銷5%上限，受惠或許是阿里巴巴，當然正式生效已經是六月的事。

上週本欄還探討了另一重點，就是全球同樣面對來勢洶洶的通貨膨脹問題，不論耶倫彈弓「口」，抑或股神苦口婆心忠告，從客觀數據來看，通脹升溫已經擺在眼前，不論是內地生產者價格指數，以及新鮮滾熱辣美國消費者價格指數（CPI），同樣顯示通貨膨脹上升壓力，後者數據表現更惹來聯儲局「收水」擔憂，成為美股三大指數昨晚暴跌元兇。

當然，股票市場亦已慢慢反映這個預期，傳統舊經濟股特別是上游資源股，錄得龐大升幅過後，出現獲利回金實屬正常。新經濟股急跌過後，昨日個別開始止跌回穩，但受到外圍美股拖累下，反彈之路仍然漫長崎嶇。

還是那一句，五窮六絕，不可不信，反正我信了。

金利豐證券研究部執行董事黃德几Dickie

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