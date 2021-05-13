市區新盤接連加推，恒地（012）啟德The Henley 今日推出第5張價單，涉及73伙，折實平均呎價約3.06萬元。發展商指，對比首輪的最後一批單位平均加價約1.5%，三房大單位則加價5%。

恒地營業（一）部總經理林達民表示，The Henley 剛加推73伙，70伙標準戶、3伙連花園戶，低座一房有33伙，當中3伙連花園、一房半4伙。另外向海單位佔半數，包括面積550方呎兩房佔32伙，加價約2%；889方呎三房佔4伙，加價約5%。

整批單位折實價約759.6萬至3,066.7萬元，呎價24,611至34,801元，折實平均呎價約30,632元，料下周末賣樓。

林達民補充，項目會所名為Club Henley，佔地面積約3.2萬方呎，設於第一及二座住宅的基座，當中附有泳池、健身室、宴會廳及派對天地等設施。

BTR Workshop Limited董事陳樂文指，Club Henley 室內設計主題以型格酒店為主調，除了主會所外，在各幢大廈基座均設不同主題空間，包括廚樂坊、電競世界、醇酒窖、咖啡間及派對天地等。其中斥資約200萬元購入一部全智能機械咖啡機。

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