【本報訊】長江基建（1038）主席李澤鉅於昨日股東會回應小股東提問時稱，長建目前股價遠遠被低估，未完全體現公司應有之優質資產價值，會在有需要時進行回購。而在旅遊限制放寬後，集團將進行更多併購。

李澤鉅解釋，以英國近期一宗配電公司交易價的監管資產價值（RAV）倍數計算，長建的英國水務、配電及配氣公司再加長建所持電能的股權價值，已差不多等於長建現時的股價。這並未計入長建於英國之其他業務如UK Rails及Seabank Power，亦未計入於澳洲、新西蘭、歐洲、加拿大、美國以至香港及中國內地的其他業務，足見長建現價水平遠遠被低估。

放寬旅遊後擬併購

海外併購方面，李指出集團已發展不少環保能源項目，包括在英國和澳洲的天然氣網絡進行氫氣傳輸測試，以及在英國開發氫能源列車等，料英國政府推行電動車，將增加當地配電網需求，有利集團發展。隨着旅遊限制放寬，集團將進行更多併購。

有股東問到長實（1113）收購基建資產後，定位會否與長建混淆，李回應指，兩間公司定位完全不同，長建是純基建投資公司，長實則以地產業務為主，基建項目可提供穩定盈利，助長實減低周期性影響。在電能（006）股東會，有股東問公司會否考慮與長建合併，主席霍建寧表示，有關建議已過時，不會再考慮合併。