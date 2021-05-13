俗語有云「十年河東，十年河西」，但在股票市場中，十個月都可能嫌長。上年靠科技股升上神枱、獲尊稱為「契媽」的Cathie Wood，今年就跌回凡間，其旗艦ETF ARKK今年下跌近18%；相反，之前被戲稱「廢老」的巴菲特，其巴郡今年則越升越有，回報約22%，股價高到連報價系統都要更新去配合。一升一降，股神稱號又重回巴菲特手上。

Cathie Wood表現尚且如此，今年年頭的一眾牛市股神則更大鑊，在討論區上就有不少人指已蝕晒之前的豐厚盈利，變成負回報。牛市股神的最大敗筆，就是深信一套錯誤的方法能長遠獲利。大家要知道再錯的方法其實都有賺錢的時候，就如你就算不懂打麻雀或玩啤牌，但旺起上來還是連贏幾鋪一樣；買股票，就是求其揀幾隻在大牛市都能賺錢，可惜的是一眾牛市股神並無意識到自己的投資方法可能有問題，能夠獲利只不過是雞犬升天的結果。相反他們會對自己的選股能力深信不疑，就算跌都只會不停溝貨，到最後發現「滿倉紅」亦死不忍輸，死攬自以為啱但錯漏百出的投資法則，結果越輸越有。輸錢皆因贏錢起，就是如此。

大牛市是一眾投資新手的死亡陷阱，而要尋獲長遠獲利的投資方法則至少要一個牛熊週期，閒閒地都講緊幾年，大部份人都無如此耐性。所以如果要找捷徑，最快的方法就是參考其他人的成功經驗，可惜現在不少人連巴菲特都看不上眼，所以我就建議他們參考牛市股神的失敗經驗，那就能夠交少一點學費。

神仙丁

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