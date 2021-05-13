中芯國際（981）公佈首季業績，收入按年升22%，至11.04億元（美元、下同）；毛利按年升7.1%，至2.5億元；毛利率按年跌3.1個百分點，至22.7%；純利按年升1.48倍，至1.59億元。

月產能由去年第四季的52萬片8吋約當晶圓增加至今年首季的54萬片8吋約當晶圓，主要由於本季度200mm晶圓廠產能擴充所致。

其他經營收入的變動主要由於政府項目資金在2021年第一季為8,600萬元，相比去年第四季為1.25億元。

以技術節點分類，期內14/28納米（nm）佔總收入6.9%，較上季提升1.9個百份點，但較去年同期7.8%下跌。

而同期對手台積電早前公佈，5納米製程出貨佔第一季晶圓銷售金額的14%；7納米製程出貨佔35%。總體而言，先進製程（包含7納米及更先進製程）的收入達到全季晶圓銷售金額的49%。

中芯國際聯合首席執行官趙海軍和梁孟松表示，上半年公司業績預計超過原先預期，首季度收入站穩十億美元。面對困難，公司精準攻堅克難，越做越好 。成熟製程到今年年底產能將持續滿載，補充產能主要在下半年形成；先進製程一季度營收經過波谷後按季成長，NTO（新產品流片）穩步導入。

中芯國際首席財務官高永崗指，今年整個市場是正向發展的，正常情況下，公司本應是延續去年高速成長態勢。但是公司被美國政府列入實體清單，在採購美國相關產品和技術時受到限制，公司今年下半年依然面臨不確定風險。

在今年二月份，公司給出的全年預期為收入中到高個位數成長，毛利率為百分之十到二十的中部。就目前公司掌握的信息來看，基於運營連續性不受重大不利影響這個不確定性的影響因素，公司全年收入和毛利率預計將超過二月的預期。

高永崗續指第二季度收入預期按季成長17%至19%，毛利率預期在25%到 27%之間。今年上半年收入預計約24億美元。

童國華因工作安排調整，辭任中芯國際第一類非執行董事，公司另委任魯國慶為第一類非執行董事；黃登山為第二類非執行董事。

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