【本報訊】新樓接連高價開賣，半新樓都接連創新高。樓齡僅三年的將軍澳藍塘傲，市場錄一房單位以800萬元成交，呎價直逼2萬元，創同類一房單位銀碼新高。

中原地產伍錦基表示，屋苑5座高層B室，實用面積405方呎，原業主2016年10月斥578萬元購入，本月叫價815萬元放盤，迅速獲買家洽購，雙方商議至800萬元成交，實用呎價19,753元，創下屋苑一房銀碼新高價。持貨四年計算，原業主賺222萬元，升幅38%。

該名沽貨業主同步以1,380萬元購入同屋苑3座中層D室三房戶，實用面積677方呎，呎價20,384元。原業主2016年10月斥1,123萬元購入，賬面賺257萬元，升22%。

朗怡居9年升值1.4倍

祥益地產黃慶德表示，天水圍嘉湖山莊5期麗湖居6座中層B室，實用面積630方呎，三房套房間隔，內附靚裝，獲新外區客以688萬元「full pay」購入自住，呎價10,921元，屬市場價成交。原業主2014年以408萬元購入，單位轉手獲利約280萬元，升值近七成。

美聯物業張瑋津表示，元朗朗怡居3座高層D室，兩房間隔，實用面積552方呎，一名外區上車客以692.8萬元購入，呎價12,551元。成交價逼近同類貨逾兩年前、約705萬元水平的高位。原業主2012年4月以286萬元購入，賬面賺406.8萬元，升值1.4倍。同區采葉庭12座中層A室，兩房間隔，面積460方呎，享內園景。新婚夫婦以675萬元承接，價錢略高於市價，呎價14,674元。

沙田第一城本月暫錄約15宗成交，較上月同期10宗多，平均呎價約16,588元。最新9座中層D室，面積327方呎兩房，以588萬元沽，呎價17,982元。