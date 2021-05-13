●華潤電力（836）4月附屬電廠售電量達到1,390萬兆瓦時，按年增加26.1%，其中，附屬風電場售電量達到277萬兆瓦時，按年增41.9%。而今年首四個月累計售電量按年增加了27.1%。

●裕元集團（551）至3月季度收入為24.93億（美元，下同），按年升26.59%，虧轉盈賺8,537萬元。

公司指，隨著世界各地經濟持續由疫情影響中復蘇，全球消費者信心和供應鏈產能重趨正常軌道。集團的製造和零售業務於本期間表現取得顯著改善。其中來自製鞋活動之營業收入較去年同期增加3.9%至12.14億元。集團的高端產品組合需求增長帶動下，平均售價較去年同期上升8.7%至每雙17.79元。

●英皇國際（163）料至3月年度綜合虧損淨額不多於10億元，虧損較上一財政年度的35.4億元大幅收窄，改善主要是由於集團的投資物業公允價值虧損於本年度大幅下降約70%。

●仍在停牌的融信資源（578）公佈，李俊安因其家庭理由而辭任公司首席財務總監及公司秘書，今日生效。

融信指，李俊安辭職後公司將無公司秘書，正物色合適人選以填補公司秘書及授權代表的空缺，並將確保在切實可行情況下盡快委任合適人選。而上月公司關永洪亦辭任獨立非執行董事。公司早前稱因獲其核數師告知，旗下一間附屬公司向陽據稱已向若干獨立第三方提供若干擔保，以支持與公司若干關連人士有關之借貸，而公司董事會未獲適當的告知。董事會爲此成立獨立調查委員會調查相關事宜，並因此延遲刊發去年年度業績及繼續停牌。

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