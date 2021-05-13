香港電訊（6823）旗下CSL Mobile推出專為消費券而設的限定5G服務計劃，全期費用合共5,000元。

計劃包括24個月5G服務，每月可享30GB本地流動數據，平均月費209元，贈送2,000Club積分，兼可享免費2個月MOOV 24 bit音樂服務及csl 5G VR應用程式，總值超過7,500元。

而根據CSL官網，本身沒有設「30GB」流量計劃，以流量計最接近的為月費358元50GB，以價錢計最接近為月費198元8GB，消費券計劃則較便宜，但限定30GB計劃就要一次過使用消費券。

公司指，即日起客戶可親臨各csl專門店及1O1O Center簽訂限定5G服務計劃，並於日後以政府消費券透過指定電子錢包（四間獲選的儲值支付工具營辦商其中任何一間）繳付費用，便可盡享5G流動通訊服務。

客戶如選用香港電訊旗下Tap & Go「拍住賞」電子錢包繳付以上費用，更可額外獲得免月費Now E基本組合24個月（價值936元），以及Now E歐洲國家盃2020™ 4K賽事通行證乙張（價值1,080元）或Now E Android TV Box（價值880元），總值超過9,000元。

公司指，選用限定5G服務計劃須簽訂18個月或24個月承諾期，實際付款金額及付款期最終將根據政府最早可派發政府消費券之金額及日期而定。

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