西南九龍長沙灣維港匯近日高價推盤，鄰近新地（016）已屆現樓的匯璽III亦乘機將貨尾加價，普遍加幅達3%，個別四房單位更兩度加價，累計加幅6%。

匯璽III今日更新5號價單，加價的分別是實用面積1,047方呎的6座B室，屬三房套房間隔，佔9伙。原定價3,278萬至4,180.5萬元，呎價31,309元至39,928元。加價98.3萬至125.4萬元，加幅約3%，新定價3,376.3萬元至4,305.9萬元，呎價32,247元至41,126元，最高20%折扣，折實價2,701.04萬至3,444.72萬元，呎價25,798元至32,901元。

另外，8座C室10伙加價，單位面積416方呎，兩房間隔，原定價1,337萬至1,651.7萬元，呎價31,909元至39,704元，分別加價22.2萬至49.6萬元，同樣平均加幅3%，新定價1,377.1萬至1,701.3萬元，呎價32,247元至40,897元，折實價1,101.68萬至1,361.04萬元，呎價25,798元至32,717元。新價單將於下周一起生效。

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