晚上7時55分

美國三大指數期貨拉升，納指期貨由跌轉升0.41%或53點，至13,052點，道指期貨跌0.32%，至33,400點；標普500指數期貨跌0.02%，至4,058點。恒指夜期升125點，至27647點，低水72點。

晚上7時半

美國三大指數期貨均升，納指期貨跌0.19%或15點，至12,978點，道指期貨跌0.5%，至33,341點；標普500指數期貨跌0.29%，至4,047點。

軟銀行政總裁孫正義表示，預計未來將有更多公司退出願景基金的投資組合，希望投資Airbnb（ABNB）。對之前放棄投資出租房屋平台Airbnb和雲公司Snowflake（SNOW）感到遺憾。

據Conindesk數據，比特幣（Bitcoin）一度跌穿49,000美元，最低跌至46,294美元，最新報49,671美元，24小時跌11.66%；以太幣（Ethereum）跌13.38%，至3,676美元。美國區塊鏈概念股盤前集體向下，Marathon Digital Holdings（MARA）跌14.44%，Riot Blockchain（RIOT）跌13.69%，嘉楠科技（CAN）跌9.34%。

曾斥15億美元買入比特幣作長線投資的Tesla（TSLA）盤前倒升0.25%。早前創辦人Elon Musk宣佈因挖礦耗電，不接受比特幣作支付工具。

據《路透》，台積電發聲明表示，部份工廠在下午經過短暫停電，已經採取應變措施，並準備發電機，大大減低潛在影響，現已正常供電。台積電（TSM）盤前跌1.26%。

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