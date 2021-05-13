故船王許世勳三年前過身後，其太太許簡劍勳（又名許簡幸春）上月底於香港養和醫院辭世，享年103歲。

人稱「許老太」的許簡幸春，按家人訃文所示，於上月29日在養和醫世辭世，並於本月12日出殯。其丈夫為已故船王許愛周兒子許世勳，於2018年離世。

雖然有指許氏夫婦名下擁有身家達400億元，惟二人生前生活向來低調，許世勳為人熟悉是愛跑馬，經常與愛夫妻乘私人座駕去馬場，二人結婚多年，眾多場合均恩愛示人，並常現身灣仔福臨門用餐。據悉，許老太近年患上認知障礙，對身邊事物及很多人不能認辨出來。和太太一起居住的許世勳，聘請七、八名工人照顧之外，堅持自己照顧太太，兩人關係恩愛。

許氏夫婦育有兩子一女，長子許晉乾，幼子許晉亨及女兒許雪元。其中，二子許晉亨最為外界熟悉，他與前港姐李嘉欣2008年結婚，有指許晉亨夫婦獲老爺奶奶送贈中半山豪宅曉廬作禮物，市值逾億元。李嘉欣於婚後3年誕下兒子許建彤(Jayden)，許氏夫婦極為愛錫孫兒，花費500萬元為孫兒舉行百日宴。

貴為百億富豪後代，市場關注許氏富豪留下大筆遺產如何分配，據悉，許世勳早已將名下420億元財產變成家族信託基金及保單，許晉亨及李嘉欣每月支取生活費200萬元作生活費。

外界一直盛傳李嘉欣婆媳關係不佳，最初與許晉亨相戀，許氏兩老已經反對，尤其最初李嘉欣指不願生兒，都令許老太相當不滿，其後李嘉欣生下兒子Jayden，雙方關係才得以軟化。據悉當日許晉亨偷步註冊逼婚，令許氏兩老相當氣憤，就算其後辦理婚禮，奶奶許老太當日全程黑面，更始終缺席新人與家人親友合照，僅僅匆匆拍攝兩親家合照一張。而且於婚禮翌日，據悉李嘉欣亦沒有返回男家斟新抱茶予兩老，令觀念傳統的許老太震怒。其後李嘉欣發表「借肚生仔」言論，表示有意搵代母代生B，據悉同樣都令觀念傳統的許老太為此大感不快。

許世勳家族乃本港四大家族之一，其已故父親許愛周，由湛江經營雜貨自榨生油出口美國，以至代理德士古煤油及水產生意，50年代中日戰爭後，將業務移至香港，並開始進軍本港地產市場，不斷搜購土地發展，建立其地產王國，家族在山頂、中區，尖沙嘴等各區擁有不少物業，估值料逾200億元。位處中環畢打街的地標商廈中建大廈，前身是香港開埠以來首間5星級酒店，許世勳父親許愛周，在1957年夥拍嘉華地產彭國珍合資成立中建企業，以巨資購入當時這幢5星級大酒店舊址改建而成，成為今天著名的「醫生大廈」。

許家位於大浪灣道10號大宅，更是本港貴重豪宅之一，地皮佔地87,150方呎，大宅樓面8,805方呎，目前市值超過10億元。家族成員亦愛投資地產，許世勳兒子許晉亨，多透過CP Investment Ltd投資本港豪宅，如尖沙嘴九龍站凱旋門，何文田半山壹號等。

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