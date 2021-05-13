本地連鎖米線餐廳譚仔自2017年，獲日資丸龜製麵母公司Toridoll共斥22.6億元收購後，生意越做越有，除了早前申請上市，近年更趁舖租回落之勢，連番進駐核心區及大型商場。繼今年初於尖沙嘴名店林立的海港城商場「插旗」，最新市傳以「四折」承租翠華（1314）昔日於中環威靈頓街旗艦店部份舖位。

市場消息指，中環威靈頓街17至19號香港工商大廈地下及地庫，面積約4,000方呎，新近獲譚仔以月租45萬元租用，呎租約113元。

資料顯示，上述舖位連同閣樓及一樓，早於1998年先後由翠華承租作旗艦店，全個舖位面積共8,160方呎，租金曾高見230萬元，呎租約282元，即譚仔最新呎租較高峯期回落近六成。不過，受社運及疫情連環重挫下，翠華去年則決定棄租22年老店舖位。

事實上，譚仔近年已密密趁平租，進攻中環、尖沙嘴等核心區，當中最矚目莫過於去年底，以市傳月租約45萬元，在著名港式粥麵店池記原址「插旗」；上述舖位於中環華商會所大廈地庫、地下及1樓，面積逾8,500方呎，成為集團全港最大分店。

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