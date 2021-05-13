內媒Tech星球報道，在阿里巴巴（9988）任職11年的副總裁範馳於今個月初離職。

阿里體育公關部回應稱，該消息屬實。「範馳先生已於日前正式從阿里巴巴集團離職，目前阿里體育相關工作，由公司首席運營官穆暘先生負責。」

範馳在阿里的生涯中，在支付寶工作時間最長。先後負責過支付寶的快捷支付、無線支付和支付寶App的品牌、市場總監、運營和產品等工作。

2015年6月，阿里和螞蟻金服（現稱螞蟻集團）合資成立「口碑」公司，範馳擔任口碑公司CEO，向當時的螞蟻金服CEO井賢棟匯報。至2018年，口碑的業務匯報線由原來向螞蟻金服匯報調整至阿里集團，口碑CEO範馳直接向阿里集團CEO張勇匯報。

範馳曾掌管口碑達四年，曾歷餓了麼與口碑合併，集團正式成立新的本地生活服務，之後擔任旅遊業務「飛豬」總裁，最後加入阿里大文娛，負責OTT和體育業務，也是其在阿里任職時間最短的崗位。

除範馳外，阿里文娛優酷副總裁鄭蔚也於4月12日離職。3月中旬，為人熟知的高曉松宣佈卸任阿里音樂董事職務，結束他在大文娛體係長達6年的管理層工作；同月螞蟻集團胡曉明辭任CEO，並辭任旗下多間公司職務。

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