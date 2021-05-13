蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

新盤成交｜掃管笏新盤單日5成交 Oma Oma一房複式945萬沽 呎價1.66萬

1小時前
屯門掃管笏一帶新盤單日沽5伙，Oma Oma一房945萬售

市場集中貨尾成交，屯門掃管笏多個新盤錄交投，其中，永泰地產（369）屯門掃管笏Oma Oma 1A座地下及1樓D室，實用面積570方呎，連130方呎花園，一房間隔，今日以945萬元售出，呎價16,579元。

此外，同區帝國集團及香港小輪（050）合作發展，恒地（012）負責銷售的帝御．嵐天單日錄3宗成交，包括6座16樓8室、16樓15室及7座15樓1室，實用面積346及388方呎，成交價573.9萬至686.1萬元，呎價15,094元至16,268元。單日套現1,833.9萬元。

另外，萬科（香港）旗下同區上源，最新以1,276.9萬元售出1A座19樓F室，實用面積826方呎，三房間隔，成交呎價15,429元。同系長沙灣The Campton亦以769.3萬元沽出25樓K室，實用面積639方呎一房戶，呎價20,848元。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

關心你飯碗，貼近你生活，即Like「蘋果ATM」FB專頁！
BannerBanner