市場集中貨尾成交，屯門掃管笏多個新盤錄交投，其中，永泰地產（369）屯門掃管笏Oma Oma 1A座地下及1樓D室，實用面積570方呎，連130方呎花園，一房間隔，今日以945萬元售出，呎價16,579元。

此外，同區帝國集團及香港小輪（050）合作發展，恒地（012）負責銷售的帝御．嵐天單日錄3宗成交，包括6座16樓8室、16樓15室及7座15樓1室，實用面積346及388方呎，成交價573.9萬至686.1萬元，呎價15,094元至16,268元。單日套現1,833.9萬元。

另外，萬科（香港）旗下同區上源，最新以1,276.9萬元售出1A座19樓F室，實用面積826方呎，三房間隔，成交呎價15,429元。同系長沙灣The Campton亦以769.3萬元沽出25樓K室，實用面積639方呎一房戶，呎價20,848元。

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