國家主席習近平前日視察河南省南陽市醫聖祠，個別中藥股昨日起動，神威藥業（2877）升8％。

華潤醫藥集團（3320，下稱潤藥）最高升0.8%，收市跌1.4%。其全資擁有的「華潤醫藥控股」（前稱「新三九控股」），有良好首季業績，潤藥值得望多兩眼。

1）「華潤醫藥控股」4月30宣佈，今年首季營收471億元人幣（下同），按年上升24%；純利6.87億元，按年大增35%。

同系非全資A股，首季業績亦佳。東阿阿膠（深：000423）由虧0.84億元變盈0.61億元；華潤三九（深：000999）多賺23%；江中藥業（滬：600750）多賺21%；華潤雙鶴（滬：600062）多賺8%。

2）2020年，潤藥營收2,004億元，跌2%。純利32.97億元，微跌0.3%。今年盈利預測39.6億元，回升20%，預測PE 7.5倍，較5年平均折讓48%；預測PB 0.62倍，較5年平均折讓52%。

較姊妹股折讓太大

3）姊妹股「華潤醫療」（1515）業務包括經營醫院，估值較高，今年預測PE 17.2倍，PB 1.18倍，潤藥較姊妹股折讓太大。與系內上市A股比較，潤藥的折讓亦太大。

潤藥的製藥業務漸增（製藥股估值較售藥股高），正進行收購博雅生物製藥（深：300294），收購一旦完成，更具生物料技股質地，估值將可提高。

4）潤藥2016年上市，IPO價9.1港元，現價潛水45%，暫時是「華潤」金潻招牌下最落後一員。

＊潤藥現價5.04元，目標價重溫：7元，潛在升幅39%。招銀睇9.2元，Morningstar睇6.4元。

同場加映：新華保險（1336）去年純利142.9億元，微跌2%；以稅前盈利154.9億元計，則增長17%。今年首季，賺63.05億元，按年大増36%，已相等於去年全年的44%。預測全年盈利增長14%，PE僅4.6倍，歷來最低，較6年平均13.3倍折讓六成半；預測PB 0.67倍，較6年平均1.44倍折讓53%。

新保現價29.05元，目標價重溫：42元，潛在升幅45%。大和睇52元，中銀國際睇45元。

何車

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