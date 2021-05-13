政府多途徑催谷打疫苗。銀行界消息透露，金管局總裁余偉文於上周一（10號），致函銀行公會主席兼滙豐香港區行政總裁施穎茵，有關信件亦已再轉給銀公其他成員行，據悉內容包括鼓勵銀行界，在銀行大樓內組織員工進行「現場注射疫苗安排」（onsite vaccination），實際「組團」人數要求則視乎政府當局對「外展注射」所需的最低人數。

據了解，信件亦呼籲業界探討不同方法積極推廣疫苗注射，如加強對員工就打針防疫的教育及正確認識，銀行亦要提供足夠時間空間，配合員工打針後所需的休息。接下來銀公亦可能舉辦網絡研討會（webinar），推動業界打針防疫行動，務求提升接種比率與普及性。

本月初余偉文出席立法會會議時，曾提及本港疫苗接種率低於美、英等國際金融中心，他對此感到擔憂，因可能會影響本港與外界聯繫及商務出行能力，甚至對跨國公司地區總部選址，及香港金融中心地位構成影響。

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