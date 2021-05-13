瑞典富豪汽車（Volvo）發聲明指，終止與吉利控股旗下的吉利汽車 （175） 合併計劃，並考慮今年在斯德哥爾摩Nasdaq IPO獨立上市。

根據聲明內容，富豪最終上市決定仍取決於市場情況，暫未完全確定會進行上市，同時亦宣佈延長行政總裁Håkan Samuelsson合約至2022年底。此前《彭博》曾報道，富豪有意上市的計劃，當時估值為約200億美元。

吉利控股為富豪汽車大股東，當年2008年金融海嘯後，富豪陷入財務危機，於是吉利董事長李書福入股100億美元，以助捱過困境，而此後富豪的價值在過去10年增長10倍。李書福這次亦在聲明提到支持富豪轉型已達10年，將來亦會支持富豪開拓電動車和自動導航，吉利仍會維持其主要股東地位。

吉利去年已提出合併方案，今年初更披露雙方業務合併的可能性，當時計劃以保持各自現有獨立公司結構的基礎上，作業務合併及合作，而吉利股價藉消息最高升至36.45元的歷史新高。

不過，這合併決定由此至終都令瑞典人及政府感到擔心，因為中瑞關係近年交惡，瑞典指控中國肆意侵擾當地政界，甚至影響輿論，尤其書商桂民海在泰國被綁架後送往中國定罪，瑞典更因此授予人權獎，而中國駐瑞典大使則發嚴厲警告。合併計劃意味富豪總部有機會遷至中國，甚至造車技術有關被逼與中國軍方分享，有富豪工程師曾憂慮，若合併或未能保持創新傳統，設計決定可能要聽從中方高層指示。

富豪汽車在瑞典聘有1.9萬名員工，是當地經濟命脈，甚至建立起民族神話地位。在全球圍堵中國的趨勢下，瑞典官員亦在審視與中國各範疇的關係，富豪與吉利合併計劃告吹，亦算合情理的決定。吉利股價中午跌近3%，報17.82元。

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