【本報訊】高銀金融（530）主席潘蘇通近年陷入財困疑雲，近年多次沽售物業「撲水」；最新市傳旗下南區深水灣道75號，獲出價33億至36億元洽購，料至少勁賺8億元。

市場消息指，上述深水灣道75號，鄰近本港首富李嘉誠深水灣道79號大屋，物業現為一幢三層高獨立屋，實用面積13,854方呎，設有一層車庫、私家花園及泳池。物業地盤面積約21,420方呎，以地積比0.75倍計，最高可建樓面面積約16,065方呎，新近傳獲買家以33億至36億元洽購，每方呎樓面地價介乎20.5萬至22.4萬元。

債務纏身 四出撲水

資料顯示，潘蘇通2017年以25億元向恒和珠寶（513）創辦人陳聖澤購入大屋；若落實以上述洽購價成交，料潘氏持貨四年，至少獲利8億元或約32%。高銀金融回覆傳媒查詢時指，上述買賣大宅事宜屬個別股東之私人事務，集團不作評論。

事實上，潘蘇通近年可謂官司、債務重重纏身，早前已傳出四出撲水，包括上述深水灣道大宅亦遭抵押，按土地註冊處資料，潘氏曾在2017年向南洋商業銀行申請按揭，其後再與交通銀行洽談涉及6億元按揭貸款，最終進行二按及三按。值得留意的是，物業於上月亦獲一間海外註冊公司，批出一筆不多於22.25億元貸款。

鷹君（041）今年初則宣佈與潘蘇通等簽訂框架協議，意味集團將取代高銀成為港鐵何文田站上蓋物業的發展商；惟長實（1113）稱擁有「優先購買權」，並曾入稟狀告潘氏違約，其後則撤銷控告。

潘蘇通亦曾遭中國建築（3311）旗下附屬機構中國建築基礎工程，入稟追討由潘氏私人持有的何文田站一期項目約952萬元工程費等相關開支。