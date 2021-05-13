寄望疫苗推動復飛的國泰（293）表示，已有約80%駐港機師及約40%駐港機艙服務員，預約接種疫苗或已接種疫苗。而至今已為出勤的機組人員檢疫2.8萬次，無一確疹。

國泰指出，政府以「疫苗氣泡」概念為基礎，放寬機組人員執勤後的強制檢疫規定，因此接種疫苗尤其重要。該公司非常樂見員工對注射疫苗反應積極，而為讓同事得知盡快接種疫苗的重要，4月起推動「Arm up，來一起再飛！」員工活動。

行政總裁鄧健榮表示，對有關活動獲機組人員熱烈支持，深感欣慰及鼓舞，「可見國泰員工都非常期待盡快『一起再飛』！」他又指，會繼續呼籲員工及市民接種疫苗，支持社區疫苗接種計劃。

今年至今無外勤員工確疹

該公司指出，機組人員在外站逗留時均遵守嚴謹的指引，今年至今，駐港的機組人員在抵港時及其後的日子，已接受約2.8萬次病毒檢測，當中並無陽性結果。

國泰重申，歡迎當局早前宣佈放寬已全面接種疫苗抵港旅客及機組人員的隔離檢疫安排，在疫情期間會繼續以提供安全旅遊環境為首要任務，並時刻保持警覺。

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