Tesla行政總裁馬斯克表示，Tesla已暫停接受以比特幣買車，主要擔心比特幣挖礦和交易，導致化石燃料使用量急速增長，尤其是煤炭的碳排放最多。消息拖累比特幣價格急瀉超過一成，其他加密貨幣亦下跌。

根據CoinDesk數據顯示，馬斯克發文後，比特幣短短3小時急瀉逾一成，一度見46,294美元低位，最新報50,384美元，日內跌11.62%。以太坊日內跌5.37%，報3,942美元；瑞波幣跌13.12%，回落至1.33美元；狗狗幣則跌13.11%，現報0.42美元。Tesla盤後再跌1.2%，報582.5美元。

馬斯克今早於Twitter發帖指，虛擬貨幣從很多方面而言，都是一個好想法，相信未來具有前景，但不能以環境作為代價，故Tesla將停止接受比特幣支付買車。他強調，公司不會出售任何比特幣，只要挖礦能透過其他可持續的能源完成，Tesla有意利用比特幣交易，目前亦正尋找能源消耗不足比特幣1%的加密貨幣。

Tesla早前披露，今年首季共斥資15億美元買入比特幣，減倉10%後，淨賺1.01億美元，並於3月宣佈美國客戶能以比特幣購買電動車，年內推展至美國以外客戶。

花旗集團報告曾指出，如今比特幣挖礦的耗電量已是2015年底的66倍，相關碳排放或面臨更多審查。

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