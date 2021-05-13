英國奢侈品牌Burberry公佈3月底止全年業績，按固定匯率計營業額按年下跌10%至23.44億英鎊，但同店銷售增長7%，其中中韓美市場達雙位數增長。財務總監Julie Brown在業績電話會議上，拒談新疆棉事件，僅稱對中國業務表現感滿意。

電話會議上，被多次問及中國消費者發起抵制Burberry的情況，但管理層僅以「對中國業務表現感到滿意」、「我們在這個話題沒有甚麼可以說」來回應。她指出，目前仍在探索中國的發展空間，其中國業務對比2年前增長了53%，原價銷售（Full-price Sales）亦增長達70%，另外又指去年開始與騰訊（700）的合作關係仍保持良好。

去年良好棉花發展協會（BCI）關注中國對新疆的強迫勞動等情況，取消對當地棉花作出擔保認證，Burberry、H&M等成員因此放棄採購新疆棉花，突於今年3月遭中國市民發起杯葛行動，Burberry的中國代言人周冬雨提出割席。

Julie Brown表示，各地業務正在好轉，但從疫情復蘇的進度不同，其中亞洲除了日本外，大部份門店已營運，歐美亦有部份重開。她提及英國有3分2營業額是依賴遊客，因此仍受到嚴重影響，該公司已改為集中網上銷售，以及加大本地客營銷策略，但估計恢復旅遊仍要一段長時間。她又稱，過去3年在全球開設了61家及翻新85家門店，今年稍後會陸續推出新概念店。

純利增2倍 擬取消減價

截至今年3月底止全年，Burberry營業額達23.44億英鎊，按年減少10%，但對比上半年度跌30%，下半年度回復增長8%；純利則為3.76億英鎊，按年急升2.08倍。

期內Burberry關閉了全球18%銷售網絡，但全年同店銷售仍增長7%，主要由於售價上升、提升品牌能力、新銷售模式吸引本地客、社交零售店推動網購等，當中中國、韓國及美國全年同店銷售有雙位數增長。單以第四季計，同店銷售增長達32%，而中、韓、美更有63%升幅。

Burberry估計，原價銷售策略有效，未來將會結束減價來推動營業額，並估計業務正常的成本上升及增加投資，將影響今年度調整後經營利潤增長，但往後會逐步重拾升幅。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略