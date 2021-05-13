適逢旺市兼缺盤，連凶宅鄰居單位都有人承接。市場消息指，鰂魚涌太古城翠榕閣極低層F室，實用面積897方呎，屬3房套連露台間隔，外連公家平台，以樓景為主，業主去年10月以1,400萬元放盤，累減200萬元後，近日終以,1200萬元易手，呎價13,378元。據了解，由於同層有凶宅，故比市價賣平逾兩成。

記者在不同銀行為上址嘗試網上估價，惟一律無法估值，如中銀顯示為「系統暫時未能提供有關物業估價」。滙豐銀行亦未能提供網上估價，其樓上一層F室單位則估價1,620萬元。資料顯示，同層C室曾於2013年被揭發雙屍命案，一名母親殺死兒子後，再自殺死亡，算是太古城近年最轟動的命案。

原業主早於2004年斥396.8萬元購入，仍大賺約803萬元離場。有區內代理指，上址不但同層有凶宅，而且屬最低層連公家平台單位，「好多人驚有嘢跌落嚟」，但都有人買，證明個市旺到癲。

中原地產趙鴻運補充，太古城交投續旺，本月至今已錄得約20宗成交，平均呎價20,422元。最新為雅蓮閣中層H室，實用面積1,114方呎，上月底放盤叫價2,850萬元，屬3房海景優質單位，剛減至2,730萬元沽出，呎價24,506元。原業主1998年以1,055萬元入市，持貨23年大賺1,675萬元，物業升值1.5倍。

畢架山花園凶宅同層賣1,350萬

筆架山畢架山花園亦錄得凶宅同層戶買賣，為17座高層B室，實用面積905方呎，以1,350萬元易手，呎價14,917元。原業主於2017年2月以1,060萬元購入，4年多賺290萬元。據知，同層一單位於2011年發生跳樓自殺事件。

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