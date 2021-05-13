長和（001）今日舉行股東周年大會，主席李澤鉅表示，「過去一年多的疫症對我們而言是Stress test（壓力測試），結果令我幾滿意。」他指出，集團資產抗跌能力強，疫情帶來影響較預期少，碼頭及零售業務表現已回升，電訊業務則表現穩定。

他表示，疫情期間，化妝品及保健產品同樣受歡迎，雖然去年上半年零售生意跌55％，惟下半年已見正數收益增長；全球碼頭處理量於由去年上半年跌8％，跌幅收窄至全年跌3％，而今年兩項業務均表現理想。

有股東問集團會否趁機「執平貨」，李稱若同業出現併購機會，會十分樂意進行，任何對股東有利的項目皆會考慮。

電訊業務方面，長和聯席董事總經理霍建寧表示，今年首季歐洲電訊業受到疫情沖擊，惟與去年同期比較，收入及毛利維持相若，反映抗疫能力甚強。至於香港5G業務，他稱旗下5G網絡發展已是全港最快，透過與豐澤、百佳及屈臣氏合作，有關銷售點已由約20至30個增至300個。

早前長和與Ooredoo就合併印尼電訊延長商議期，霍建寧指洽商進度良好，雙方正進行盡職調查、制定條款，以及取得監管當局批准等繁複程序，期望6月30日可如期完成。李澤鉅補充，有關合併為雙贏局面，從近期Ooredoo股價上升已可反映。

有股東問赫斯基能源與Cenovus合併後影響，李澤鉅指出，長和為合併後公司的最大股東，長和及家族信託分別持15.7%及11.5%的股權。Cenovus自合併後股價已升逾21％，首季業務表現理想，有信心可按原先進度，實現12億加元協同效益，減債之餘亦提高盈利。

他又指，和黃醫藥暫無其他地區上市時間表，將持續留意市況，評估會否在香港或其他地區上市，有消息會公布。

另有股東指長和今年僅進行一次回購，他表示，回購並非短期或急進的計劃，將視乎市況及公司融資安排等因素，按計劃逐步進行。

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