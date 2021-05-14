恒地（012）佐敦德成街2號單幢盤本木已屆現樓，今日開放現樓示範單位予傳媒率先參觀，其中22樓A2室，屬頂樓之下的「鳳凰樓層」，實用面積752方呎，三套房間隔，單位一入門即見客飯大廳，右方是一個迷你開放式廚房，不足30呎，附有雙頭煤氣煮食爐、雪櫃及微波爐等設備。三間睡房均附有衣櫃，採用玻璃門。需注意，單位客飯廳不設廁所及浴室，三個浴室分設於睡房內，主人套房的浴室則附設浴缸。房間景觀分別望紅磡、尖沙嘴方向，最遠可望到中環一帶甲廈，料可享煙花景。

上述22樓A2室單位，為目前已公佈價單的最貴單位，定價2,342.3萬元，呎價31,148元。

至於23樓A3室，實用面積511方呎，連天台，兩套房間隔，同樣附開放式廚房，其中一間較大的睡房可望到維港海景。

恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，本木已屆現樓，正準備交樓予買家，項目共172伙，推出153伙價單，累沽133伙，當中兩房標準戶已沽清，佔可售單位87%，套現金額約13億元。買家當中用家及投資者各佔半。

韓家輝指，本木即將推出特色戶招標，正與準買家接觸，又預告餘貨或加價1%至2%。另外，項目共有43個車位，料短期內招租。項目管理費4.57元。同系鴨脷洲大街新盤逸南，早前已上樓書，將於月內開價及開售。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，本月至今一手成交錄1,200宗，預計全月可售2,000宗。另外，首5名經美聯購入本木單位之買家可獲一部價值6,000元的無線吸塵機。

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