【本報訊】本港疫情回穩，市場預期各地可在疫苗接種下有條件通關，刺激經濟復蘇，帶動近期工商舖市交投暢旺，市場漸現短炒獲利個案。其中太子聯合廣場最新有地舖以2,780萬元易手，半個月炒貴近四成。

據土地註冊處資料，上述聯合廣場地下6號舖，面積約757方呎，原業主今年3月以2,000萬元入市，相隔約半個月，即於上月中以2,780萬元沽貨，呎價約36,724元；轉手賺780萬元或約39%。

譚仔三哥進駐中環 月租45萬

此外，荃灣川龍街3號地下1B號舖，面積約250方呎，市傳新近以2,050萬元轉手，呎價約8.2萬元。據了解，舖位現由租戶以月租4萬元租用，租金回報約2.34厘。原業主早於1977年3月以15萬元買入舖位，持貨44年，賬面勁賺2,035萬元或升值約136倍。

租賃方面，早前申請本港主板上市的連鎖米線餐廳譚仔國際，近年更趁舖租回落之際，連番進駐核心區及大型商場。集團旗下品牌「譚仔三哥」最新市傳以四折租金，承租翠華（1314）昔日於中環威靈頓街旗艦店部份舖位。

市場消息指，中環威靈頓街17至19號香港工商大廈地下及地庫，面積約4,000方呎，新近獲譚仔三哥以月租45萬元租用，呎租約113元，並屬品牌首度進駐中環區，料可於今季開幕。

資料顯示，上述舖位連同閣樓及一樓總面積達8,160方呎，舖位早於1998年起由翠華承租作旗艦店，期內租金曾高見每月230萬元，呎租約282元，即譚仔三哥最新呎租較高峯期回落近六成。受社運及疫情重挫下，翠華去年決定棄租22年老店。