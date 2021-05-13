【本報訊】阿里巴巴（9988）被罰的事件曝光一個月，集團主席張勇到昨晚業績會仍不忘「謝主隆恩」，未有提及會力爭螞蟻業務重新上市。金利豐證劵研究部執行董事黃德几認為，螞蟻集團的金融業務觸礁，網購業務受反壟斷政策困擾，往後只能在雲業務持續發展。

專家：難言最壞時間已過

然而，阿里雲計算業務最新季度數據顯示，收入出現增長放緩，截至今年3月底的第四季，收入為167.61億元（人民幣．下同），按年僅升37%，顯著低於第三季按年增50%，經調整息、稅、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為3.08億元，相對去年同期扭虧為盈。

阿里披露雲計算收入增長放緩的主因，來自一名互聯網行業的單一頭部客戶收入下降，該客戶在於中國以外擁有具規模的業務，過去一直採用公司的海外雲服務，基於非產品相關的要求，該客戶決定終止其國際業務關係。

「老本行」核心商業方面，第四季收入按年升71.9%至1,613.65億元，隸屬核心商業之下的菜鳥網絡物流服務，其收入按年增長1.01倍，達99.59億元，主因是快速發展的跨境及全球零售商業業務所帶來的已履約的定單量的增長和單均收入的上升。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，難以斷言阿里最壞的時間是否已經過去，由於內地逐步收緊法規，未知阿里會否可能涉及除壟斷以外的問題。