細個讀書，總有同學有各種原因，或有突發事情，或想不勞而獲，或家中有錢，就想借其他同學抄功課。這種風氣在股票市場更甚。投資者往往見到過去一段時間炒得好，被各大傳媒吹捧的明星基金經理，就想知道他到底是怎樣操作，然後照抄他的持倉，享受升幅。例如「連登契媽」Cathie Wood。

去年全球印錢，資金氾濫下全民喪炒科網股，打正「顛覆性創新」兼重倉Tesla獲得超額回報的ARK系列，開始受市場關注。由於ARK是主動型ETF，兼每天公佈其持倉紀錄，讓各路人馬可以持續追蹤（抄功課）及買入後，再吹捧她的持倉如何改變世界。

事實上，隨着美債息轉低，各行業在疫情下難以發展增長，個個轉做WFH，都令具增長潛力的科網股成為最容易入口的選擇之一，結果萬眾一心，推到納指在去年三月暴跌後，短短數月即創新高。不過風水輪流轉，「放水」的目的是為了「收水」，加上全球印錢，而疫情未平復影響供應鏈，及市民收到政府派錢後的報復性消費，令通脹拉升。

市場預期美國或會加快收水步伐，債息上升，對沖基金為何還是跟你博「市夢率」？結果紛紛離開高估值科網股，而這些科網股本身也有大量只會抄功課的散戶，見到股價跌，心裏七上八落，最終不是變蟹貨，就是人踩人。由於受基金投資目的的限制，Cathie Wood不能隨時轉身買銀行股，也須將大部份資金買股票，結果在今年回報非常不理想，今年至今已輸約三成。投資者今年才入場，可謂慘不忍睹。

抄功課並非壞事，正如畢菲特也說，大部份投資者買入追蹤標普500指數的ETF並長期持有，已能跑贏大部份主動型基金經理。可惜在股票市場，大部份人還是被快錢思維及回報率吸引，最終變成蟹民。

筆者為證監會持牌人

徐風

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