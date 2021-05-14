二手樓破頂潮持續。利嘉閣地產羅志雄表示，將軍澳新都城2期2座極高層G室，屬頂樓對落一層的「鳳凰樓」，實用面積363方呎，2房間隔，外望園景。單位於上月下旬開始放售，業主原叫價730萬元，議價後以720萬元承接，呎價19,835元，成交價及呎價均創屋苑2房戶新高。買家為上車客，見單位獲銀行估足價便購入。代理直言，樓市氣氛暢旺，二手業主叫價一間貴過一間，今日高價隨時變成明日低價。

據了解，原業主2018年4月以600萬元購入上述物業，持貨滿3年額外印花稅「SSD」鬆綁即沽貨，賬面獲利120萬元，升值20%。

長情業主1,170萬沽太古城

中原地產趙鴻運表示，鰂魚涌太古城單日連錄兩宗2房則王成交，其中夏宮閣極高層B室，屬「鳳凰樓」，實用面積580方呎，以1,285萬元易手，呎價22,155元。另一宗為金星低層A室，實用面積582呎，向東北望斜角闊內園景，以1,170萬元沽出，呎價20,103元。單位於去年12月初以1,150萬元放盤，最終反價20萬元成交。原業主1982年以59.65萬元買入，單位39年升值19倍，大賺1,110萬元離場。

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