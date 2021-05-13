【本報訊】Tesla行政總裁Elon Musk（馬斯克）及「科技股女股神」方舟投資（Ark Invest）創辦人Cathie Wood，一向是加密貨幣大好友，前者今年3月宣佈美國客戶可以比特幣（Bitcoin）購買Tesla旗下電動車，至今不足兩個月，即「彈弓手」稱因環保考慮，暫停接受以比特幣買車。比特幣價格應聲下挫，日內急瀉逾一成；Tesla昨晚早段則升逾2%。

馬斯克昨早在Twitter發文指，公司決定不接受比特幣支付，主要由於擔心比特幣挖礦及交易，導致化石燃料使用量急速增長，尤其是煤炭的碳排放最多；又「戴頭盔」稱虛擬貨幣從多方面而言都是一個好想法，相信未來具前景，惟不能以環境作為代價。

他強調公司不會出售任何比特幣，只要挖礦能透過其他可持續的能源完成，Tesla有意利用比特幣交易，目前亦正尋找能源消耗不足比特幣1%的加密貨幣。

比特幣價格急瀉逾一成

事實上，馬斯克過去曾公開支持Cathie Wood對於挖礦有利環境及可再生能源發展的言論，令人質疑其環保理由是自打嘴巴。美國克林信大學經濟系副教授徐家健形容馬斯克的決定不合理及後知後覺，「無理由現時先知會引起環保問題，過往馬斯克言論都出位，並容易左右市場價格，始終上市公司都會對股價及幣價有影響，投資者可以睇定啲先。」

根據CoinDesk數據顯示，馬斯克發文後，比特幣短短三小時急瀉逾一成，曾低見46,294美元；截至晚上9時報50,192美元；日內跌11%。其他加密貨幣亦受累，以太幣、瑞波幣及狗狗幣日內分別跌12%、9%及17%。整體加密貨幣市場市值蒸發3,650億美元。

加密貨幣交易平台Genesis Block創辦人兼總監洪嘉昊表示，比特幣大跌除受Tesla消息影響外，亦反映早前市場未完成調整；建議投資者不用擔心，因虛幣市場波動大，升跌一至兩成實屬正常，目前價格回落反而是撈貨機會。

碳排放或面臨更多審查

Tesla今年2月斥資15億美元買入以比特幣為主的加密貨幣，翌月即宣佈美國客戶能以比特幣購買電動車，年內推展至美國以外客戶；但至4月Tesla沽出持有的10%比特幣並獲利2.72億美元（約21.1億港元）。

花旗集團報告曾指出，現時比特幣挖礦的耗電量已是2015年底的66倍，相關碳排放或面臨更多審查。劍橋大學統計比特幣挖礦每年消耗約148太瓦小時（Terawatt hours）的能源，超過瑞典一年用電量；單計挖礦設備插入電座的情況下，已相當於美國1.5年的能源消耗。