焦點新股京東（9618）分拆的京東物流將於下周一（17日）起公開招股。路透IFR引述消息指，京物流將是次IPO將會引入7名基石投資者，合共認購15億美元（約117億港元）股份，佔總集資額約40%。基投包括軟銀願景基金、淡馬錫、老虎全球、誠通資本、Matthews Asia及橡樹資本等。據悉，軟銀願景基金將會認購6億美元（約46.8億港元），是認購最多的基石投資者，淡馬錫則會認購2.2億美元。

京東物流於下周一建簿，計劃發行10%的股份，集資31億至35億美元（約242億至273億港元），若超額配股權獲行使，公司最終集資額可能達到35億至39億美元；5月21日定價，5月28日上市。京東物流早前目標以400億美元估值上市，但近期科技股弱勢，現公司最新估值介乎310億至345億美元（約2,418億至2,691億港元）；美銀、高盛及海通國際為其聯席保薦人。

雖然未知京東物流的定價範圍，但信誠證券聯席董事張智威表示，該股有星級基投撐場，加上今次以較保守的估值上市，預計認購反應將不俗，建議投資者預留資金認購。若該股定價合理，相信首日孖展反應會非常踴躍，屆時投資者不妨以孖展認購。若認購反應慢熱，亦可以現金小注認購。他指，該行已預留150億元孖展額，暫未接獲預訂，但有個別客戶查詢。

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