【本報訊】適逢旺市兼缺盤，連凶宅毗鄰單位都有人承接。市場消息指，鰂魚涌太古城翠榕閣極低層F室，實用面積897方呎，屬三房間隔，以樓景為主，業主去年10月以1,400萬元放盤，累減200萬元後，近日終以1,200萬元易手，呎價13,378元。據了解，由於同層有凶宅，故比市價賣平逾兩成。

記者在不同銀行為上址嘗試網上估價，惟一律無法估值，如中銀顯示為「系統暫時未能提供有關物業估價」。滙豐銀行亦未能提供網上估價，其樓上一層F室單位則估價1,620萬元。資料顯示，同層C室曾於2013年被揭發雙屍命案，一名母親殺死兒子後，再自殺身亡，算是太古城近年最轟動的命案。

原業主早於2004年斥396.8萬元購入，仍大賺約803萬元離場。有區內代理指，上址不但同層有凶宅，而且屬最低層連公家平台單位，但仍有人買，證明樓市「旺到癲」。

中原地產趙鴻運補充，太古城交投續旺，本月至今錄得約20宗成交，平均呎價20,422元。最新為雅蓮閣中層H室，實用1,114方呎，上月底放盤叫價2,850萬元，屬三房海景戶，剛減至2,730萬元沽出，呎價24,506元。

新港城兩房首見700萬

二手破頂潮持續。馬鞍山新港城兩房單位首見「七球」，位於G座頂層2室，實用面積363方呎，兩房間隔，望海景，放盤兩星期便以700萬元易手，呎價19,284元，創屋苑兩房歷史新高價。中原鍾宏遠稱，屯門卓爾居再錄千萬成交，為5座低層F室三房戶，實用面積709方呎，享河景，叫價1,050萬元；業主見買家有誠意，故減價50萬元，至1,000萬元沽出單位，以便買家可承造高成數按揭。