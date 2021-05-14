特約報道｜如果時光可以倒流到去年5月，相信你二話不說就會買入比特幣、以太幣這些加密貨幣！比特幣去年5月徘徊在9000美元，今時今日已經在50000-60000美元的區隔上落，升幅達600%，作為阿二的以太幣更誇張，由去年5月的二百多美元，最高狂升至四千多美元，基本上可以用「升到癲」來形容。

至於向來是港人至愛的「磚頭」，近幾個月表現相當不俗，二手樓市暢旺，各區都有追價個案，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報183.25點，創近100週新高。而新盤項目銷情極為熾熱，多個新盤都錄得區內呎價破頂成交，而且貨尾屢有承接，不少專家及投資者更預期今年CCL可望再突破高位，向190點邁進。話雖如此，「磚頭」雖穩陣，但升幅似乎不及加密幣「咁癲」，理財有道的人氣KOL雪姨，亦表示「磚頭」是她心目中最穩陣的投資，不過眼見加密貨幣升到bang bang聲，亦都有興趣投資比特幣，但要謹慎理解，現在會留意多些和加密幣的新聞，例如會關注之前以行動撐比特幣的Tesla老闆Elon Musk，了解他對加密貨幣的睇法。

其實相信不只雪姨，不少投資者都對加密幣又有興趣又有很多疑惑，加密貨幣場外交易平台Coiner創辦人Priscilla都在一個訪問中提到，自己兩年多前買了十幾粒比特幣賺第一桶金後，當時她完全不諳投資更不了解加密幣，可以說是相當幸運，所以她之後辭工兼「惡補」加密幣有關知識，全身投入此行業，是少數「認真」對待加密幣的投資者。她雖然靠加密幣起家，但亦提醒大家不要見到加密幣狂升，就把全副身家放在一個投資產品內，加密幣可以作為投資組合的一部份，但不應是身家的全部。

一個是想由傳統投資項目開始投資加密幣的雪姨，一個是由加密幣開始投資、到現在傾向分散投資的Coiner創辦人Priscilla，「Coiner」網上講座就會由兩位專家過招，互傳投資心法，分析加密貨幣同傳統投資工具如樓、股票、基金有何分別，另外亦會教你如何選擇不同的加密貨幣，當然也會和大家分享如何分配加密幣與其他投資工具的百分比，又會八卦一下加密幣有冇大莊家造市、長揸短炒要留意邊隻加密幣等等，唔想做加密幣水魚，速速報名參加免費網上講座！

Coiner呈獻 投資大未來：加密貨幣技術門檻高 專家由淺入深教你入市攻守戰略

日期：2021年5月21日（星期五）

時間：晚上8時至9時

收費：免費參加

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