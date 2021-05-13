【本報訊】樓市購買力未減，三大新盤發展商齊加價，恒地（012）啟德The Henley加推73伙，折實平均呎價升至3.06萬元，比兩周前首批均價2.64萬元貴16%，個別海景三房樓上樓下差價逾200萬元，加幅約7.5%；發展商則指與首批單位比較加約1.5%，料下周末賣樓。

恒地營業（一）部總經理林達民指，The Henley加推73伙，向內園的一房佔37伙；向海戶佔半數，550方呎兩房佔32伙，加價2%；889方呎三房佔4伙，加價5%；折實759.6萬至3,066.7萬元，呎價24,611至34,801元，均價30,632元，料下周末賣樓。

新價單2座25樓A室，面積889方呎三房，定價3,135.3萬元，呎價35,477元。樓下一層23樓A室，兩周前開價2,917.6萬元，呎價32,819元，兩者價差217.7萬元或7.5%。

長沙灣維港匯近日高價推盤，鄰近新地（016）匯璽III藉機加價3%，個別三房累加6.6%。當中6座B室、面積1,047方呎三房佔9伙，加價98.3萬至125.4萬元，折實2,701.04萬至3,444.72萬元，呎價25,798至32,901元。而8座C室、面積416方呎兩房佔10伙，加價22.2萬至49.6萬元，折實1,101.68萬至1,361.04萬元，呎價25,798至32,717元。

Silversands逸瓏灣8取消折扣

信置（083）三個新盤加價，觀塘凱滙II推51伙貨尾加幅約1%至3%，面積380至945方呎，加價16.7萬至63.1萬元，折實952萬至2,024萬元，呎價20,306至27,174元。

烏溪沙Silversands昨取消1%折扣，17伙待售單位加價1%。另2伙5B座7樓一房戶，面積307及304方呎，加價8.2萬及8.1萬元或約1%，折實688.5萬及675萬元，呎價22,425及22,204元。大埔白石角逸瓏灣8同樣取消1%折扣。

屯門掃管笏新盤單日五成交。永泰（369）Oma Oma 1A座地下及1樓D室，面積570方呎，連130方呎花園，一房戶，以945萬元售出，呎價16,579元。帝國及小輪（050）帝御．嵐天錄三成交，包括6座16樓8室、16樓15室及7座15樓1室，面積346及388方呎，成交價573.9萬至686.1萬元，呎價15,094至16,268元。萬科（香港）上源以1,276.9萬元售1A座19樓F室，826方呎三房戶，呎價15,429元。