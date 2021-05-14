就保安局凍結黎智英持有壹傳媒股份行動，有會計師表示，股東持股及個人資產被凍結，由於相關人士非董事會成員，料不會對上市公司本身構成影響。

信永中和會計師事務所合夥人盧華基指，由於黎智英不是上市公司的董事會成員或管理層，因此其個人資產及持股被凍結，對上市公司的資金鏈、營運及業務都不會受影響，亦不會被要求停牌，因此不會影響小股東的權益。

但他指，事件令市場擔心當局下一步或會針對上市公司採取行動，因此對潛在投資者及壹傳媒有商業來往的客戶及供應商有較大的心理影響，或影響公司長遠業務的發展。因此，他建議上市公司應盡快刊發自願公告，澄清市場揣測。

他指，若上市公司的銀行賬戶被凍結，通常涉及董事參與嚴重違規行為或刑事罪行，以避免公司資產流失，或繼續用作非法用途。因此，今次黎智英的資產被凍結，只是涉及其個人層面，與上市公司無關。

3間私人公司未有披露名字

保安局是次公告除了指黎智英在壹傳媒的股份被凍結，亦包括其擁有的3間公司的銀行賬戶，但並沒有披露公司名稱。

翻查資料，過去涉及黎智英而引起爭議的私人公司，包括力高顧問有限公司，被指佔用蘋果日報位於將軍澳的廠房違反租約，並涉嫌向業主香港科技園公司隱瞞4年來從力高收取共1,980萬港元的租金，黎智英因而被控欺詐罪。

而過去有被點名的私人公司，包括黎智英為董事的「公明織造廠」曾捲入捐獻泛民主派事件。「公明織造廠」的股東是Comitex Holdings Limited及力高顧問有限公司。

黎智英股份市值約3.5億元

壹傳媒截至去年9月底止，公司資產淨值為5.2億元，而迄今公司市值為4.9億元，計及黎智英持有71.26%股份，即該筆股份市值3.5億元。

為支持壹傳媒在艱困環境經營，黎智英於2018年起，與壹傳媒訂立一系列貸款協議，合共提供最多7.56億元無抵押免息貸款融資，須於3年內償還，僅供應付營運資金有需求時用。截至去年9月底止中期，壹傳媒已取得5億元融資，均未償還，未動用金額2.56億元。

壹傳媒的營運資金主要來自持續經營業務產生的現金流，以及銀行融資，中期報告顯示，所擁有現金淨額約2.29億元。

銀行貸款方面，截至去年9月底止，包括1.42億元按3個月台北金融業拆款定盤利率加年利率1.55%計息、2702.8萬元按1個月台北金融業拆款定盤利率加年利率1%計息、8257.9萬元按台中商業銀行月定儲利率指數加年利率0.89%至1.94%計息及1065.5萬元按定儲利率指數加年利率1.5%計息。而集團1年內須償還1.67億元貸款。

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