肺炎疫情持續近一年半，消毒用品銷量大增。其中，中國品牌威露士（Walch）的母企創威萊集團創辦人左大維，自去年中以逾1.6億元連購馬鞍山峻源兩伙後，最新再在本月初以6,450萬元添購一伙連天台戶，連同車位，一年間斥資逾2.28億元入市。

土地註冊處資料顯示，馬鞍山峻源3座頂層A室，實用面積2,379方呎，連平台223方呎及2,116方呎天台，四房三套房間隔，成交價6,450萬元，呎價27,112元。採用120天成交期付款。買家為左大維（Cho Tai Wai David），名字與威露士母企創威萊集團創辦人一樣，料為同一人。

事實上，左大維自去年5月以7,698萬元及7,180萬元購入峻源兩伙高層單位，去年11月亦斥1,553萬元連購項目6個車位，即一年間擲逾2.28億元入市。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略