特斯拉（TSLA）據報正在與惠州的億緯鋰能（深︰300014）相討，有意將其納入電池供應商之列，預計協議將於第三季度達成。億緯鋰能在深圳創業板急升逾1成。

《路透社》引述兩位知情人士表示，談判已進入深入階段，特斯拉有意將其納入上海工廠供應鏈，目前億緯鋰能已在進行最後階段的產品測試。

億緯鋰能主要生產磷酸鐵鋰（LFP）電池，因使用鐵而不是更貴的鎳和鈷，令生產成本更低，漸為電動車使用，但LFP電池較鎳鈷電池的使用時間為短。特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）早前曾指，面對電池供應緊張，計劃把基本配備的車型改為使用LFP電池，目前寧德時代（Contemporary Amperex Technology）為特斯拉唯一LFP電池供應商，若億緯鋰能談判成功，將成為特斯拉第二間LFP電池供應商，但目前談判同時面對蔚来汽車（NIO）及理想汽車（LI）的競爭。

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