電盈（008）主席李澤楷再推第3間SPAC（特殊目的收購公司）上市，外電引述消息指，李澤楷旗下盈科拓展集團，與Thiel Capital成立的第3間SPAC「Bridgetown 3 Holdings」，已向美國證券交易委員會遞表上市，集資最多2.6億美元。

路透旗下《IFR》報道，「Bridgetown 3 Holdings」計劃以每股10美元出售2,600萬股，而李澤楷旗下富衛有意投資9,000萬美元，花旗及美國券商BTIG為聯席帳簿管理人。「Bridgetown 3 Holdings」將以香港為基地，聚焦投資東南亞的新經濟行業。

李澤楷早前已經推動兩間SPAC上市，分別是Bridgetown Holdings（美：BTWNU）及Bridgetown 2 Holdings（BTNB），前者傳出收購印尼旅遊獨角獸Traveloka。

另外，新世界（017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛旗下SPAC公司Artisan Acquisition Corp. （美：ARTAU），將於今日（14日）美國納斯達克上市，擬集資3億美元，將發行3,000萬個單位，每單位發行價10美元，最小認購額為1,000美元。

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