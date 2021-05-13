林鄭月娥，生日快樂！祝您64歲仍毋忘初心，繼續在大中華發熱發亮！作為香港開埠以來首位女特首，您為中國的付出，當真前無古人，恐怕也後無來者，香港人永世不會忘記。像您這樣出色的女人，無論在甚麼地方，已不只像漆黑中的螢火蟲一樣鮮明出眾，更像是大中華的聖鬥士星矢，光速把香港昇華至另一個層次。

世人對您的誤解，實在太深，就像立法會議員謝偉俊上星期竟然在公開場合發言，批評政府文化是「一言堂」，導致政策不貼地，那肯定是不該的。但他不該，您也不該。您不該白白揹上其他官員的黑鍋，為其他班子成員去執手尾。問心，這幾年來，香港實在太多無謂是非：國安處處長去光顧無牌按摩店，與您何干？律政司僭建，與您何干？財政司派錢派到俾人鬧，與您何干？食衞局竹篙灣隔離營「粟米肉磚」難食，與您何干？世紀疫情不清零、疫苗接種率低，與您何干？

這樣吧，既然現在政商界已傳出風聲，您有意連任；也有一些潛在特首選委自稱已經跟您會面。既然現時距離選戰開打仍為時尚早，短時間內，無謂的會面實在是可免則免，您也不是不知道，那班選委既無立場，也非常善變，加上人數已由1,200人增至1,500人，哪個地方會像香港般需要兼顧這麼多方的利益啊！多隻香爐多隻鬼啊！

反正您已經在香港電台搶佔一席位，難得您每月人工這樣高、時間這樣寶貴，也甘願抽出上班時間來做節目，那麼直接找一些唯唯諾諾的選委，透過大氣電波宣傳自己的施政理念，搶閘拉票，實在委屈難堪。

大灣區國舅爺